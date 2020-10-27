В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

В Европейском союзе считают, что Украина и Венгрия должны разрешить существующие противоречия, основываясь на европейских ценностях, позиция ЕС в отношении Киева остается неизменной.
Так во вторник в Брюсселе прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях Киева и Будапешта представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.
"Единственное, что может сделать ЕС, так это поощрить всех, кто привлечен к двусторонним вопросам, пытаться разрешить их, основываясь на ценностях и принципах ЕС и на принципе добрососедских отношений", - констатировал он.
Говоря о европейских устремлениях Украины, Стано вновь подтвердил сказанное от имени всех 27 стран-членов ЕС о том, что "Украина - важный сосед, страна, с которой у нас есть огромное сотрудничество - у нас есть Соглашение об ассоциации, которое является самым амбициозным среди наших партнеров, и мы, как ЕС, привержены продолжать это тесное сотрудничество с Украиной для того, чтобы приблизить ее как можно ближе к ЕС, реагируя на амбиции украинского народа и достигнутых украинскими властями результатов".
"Нет изменений в политике ЕС, как это было сказано неоднократно, когда речь идет об Украине, что было подтверждено не так давно на саммите Украина-ЕС", - заверил представитель европейской дипломатии.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможной поддержке Венгрией будущих решений ЕС в отношении Украины, Стано сказал: "Не моя роль комментировать заявления в сфере двусторонних отношений между двумя странами. Нет изменений в решениях ЕС, которые касаются Украины, нет изменений в позиции ЕС в отношении Украины. В отношении того, что кто-то что-то может сказать или сказал, то ЕС продолжает тесное сотрудничество с Украиной, основываясь на очень четком наборе критериев, ожиданий и договоренностей, и на данный момент это не изменяется", - пояснил он.
При этом представитель ЕС подчеркнул важность того, "чтобы отношения между отдельными странами-членами и Украиной продолжались развиваться, основываясь на принципах и ценностях ЕС и добрососедства, и чтобы все проблемы, которые есть между двумя странами, были решены непосредственно этими двумя странами".
О том, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах, сообщил накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд на Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании.
"Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.
Ранее в понедельник стало известно, что МИД Украины пригласило посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.
Утром 25 октября министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяк. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.
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