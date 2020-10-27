ЕС осуждает поддержку Эрдоганом бойкота французских товаров

В Еврокомиссии во вторник раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку бойкота французской продукции и заявили, что подобные действия отдаляют Турцию от вступления в Евросоюз еще сильнее.

"Призывы к бойкоту продуктов любого государства-члена противоречат духу обязательств (страны, которая желает присоединиться к ЕС - ИФ) и отдаляют Турцию еще сильнее от Европейского союза", - заявил представитель Еврокоммисии.

В настоящее время переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик и оказались заморожены. Европейская комиссия, которая контролирует процесс подачи заявок в ЕС, предупредила, что официальный бойкот нарушит условия отношений Турции с блоком.

"Соглашения ЕС с Турцией предусматривают свободную торговлю товарами", - сказал представитель ЕК.

"Двусторонние обязательства, взятые на себя Турцией по этим соглашениям, выраженные в Соглашении об ассоциации, Таможенном союзе и соглашениях о свободной торговле в сфере сельского хозяйства, угля и стали, должны быть полностью соблюдены", - подчеркнул он.

Макрон ранее этой осенью заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать то, откуда приходит финансирование деятельности мечетей.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону стоило бы проверить психическое здоровье, если он позволяет себе так обращаться с представителями другой конфессии. Он также призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать турецкие товары.

Высказывания Эрдогана вызвали волну возмущения в ЕС. Франция назвала их неприемлемо грубыми и отозвала своего посла в Турции для консультаций. Неприемлемыми эти слова назвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал Эрдогана "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации". Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказался по этому поводу, потребовав от Эрдогана уважения к Евросоюзу и странам региона. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте также осудил высказывания Эрдогана в адрес Макрона, заявив, что они препятствуют положительному развитию отношений Анкары с ЕС.

16 октября во Франции был убит и обезглавлен учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д`Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэль Пати. Его убил 18-летний чеченец, уроженец Москвы, имевший статус беженца, который ранее распространял угрозы, в том числе в социальных сетях, в адрес преподавателя.

За несколько дней до гибели он демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

Во Франции власти и гражданское общество резко осудили это убийство. Тысячи французов вышли на акцию протеста под лозунгом "Я - Самюэль". К призыву организаторов акций солидарности в память жертвы исламского террориста присоединился журнал "Шарли Эбдо", переживший в январе 2015 года трагедию с нападением вооруженных исламистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Тогда возникло движение "Я - Шарли" в поддержку светских ценностей и демократии.