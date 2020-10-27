Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 38.56 -1.29 Brent 40.46 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

27.10.2020 17:14

ЕС осуждает поддержку Эрдоганом бойкота французских товаров

В Еврокомиссии во вторник раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку бойкота французской продукции и заявили, что подобные действия отдаляют Турцию от вступления в Евросоюз еще сильнее.

"Призывы к бойкоту продуктов любого государства-члена противоречат духу обязательств (страны, которая желает присоединиться к ЕС - ИФ) и отдаляют Турцию еще сильнее от Европейского союза", - заявил представитель Еврокоммисии.

В настоящее время переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик и оказались заморожены. Европейская комиссия, которая контролирует процесс подачи заявок в ЕС, предупредила, что официальный бойкот нарушит условия отношений Турции с блоком.

"Соглашения ЕС с Турцией предусматривают свободную торговлю товарами", - сказал представитель ЕК.

"Двусторонние обязательства, взятые на себя Турцией по этим соглашениям, выраженные в Соглашении об ассоциации, Таможенном союзе и соглашениях о свободной торговле в сфере сельского хозяйства, угля и стали, должны быть полностью соблюдены", - подчеркнул он.

Макрон ранее этой осенью заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать то, откуда приходит финансирование деятельности мечетей.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону стоило бы проверить психическое здоровье, если он позволяет себе так обращаться с представителями другой конфессии. Он также призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать турецкие товары.

Высказывания Эрдогана вызвали волну возмущения в ЕС. Франция назвала их неприемлемо грубыми и отозвала своего посла в Турции для консультаций. Неприемлемыми эти слова назвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал Эрдогана "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации". Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказался по этому поводу, потребовав от Эрдогана уважения к Евросоюзу и странам региона. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте также осудил высказывания Эрдогана в адрес Макрона, заявив, что они препятствуют положительному развитию отношений Анкары с ЕС.

16 октября во Франции был убит и обезглавлен учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д`Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэль Пати. Его убил 18-летний чеченец, уроженец Москвы, имевший статус беженца, который ранее распространял угрозы, в том числе в социальных сетях, в адрес преподавателя.

За несколько дней до гибели он демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

Во Франции власти и гражданское общество резко осудили это убийство. Тысячи французов вышли на акцию протеста под лозунгом "Я - Самюэль". К призыву организаторов акций солидарности в память жертвы исламского террориста присоединился журнал "Шарли Эбдо", переживший в январе 2015 года трагедию с нападением вооруженных исламистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Тогда возникло движение "Я - Шарли" в поддержку светских ценностей и демократии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]