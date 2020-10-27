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Карабахский конфликт 27.10.2020 16:44

Начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении отправлены в отставку

В Армении уволены начальник департамента контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) генерал-майора Ованнес Карумян и командующий пограничными войсками СНБ Армении Гагик Тевосян.

"Карумян и Тевосян освобождены от занимаемых должностей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ республики во вторник.

О причинах увольнения не сообщается.

Замглавы Службы национальной безопасности Армении Армен Айвазян на брифинге ранее во вторник заявил, что СНБ выявила случаи государственной измены и передачи информации азербайджанской стороне.

"Выявлен случай вербовки бывшего высокопоставленного военнослужащего, который из различных воинских частей собирал различную информацию и передавал противнику. Еще один случай выявлен, когда иностранные граждане получили информацию о мобилизации, технике, которая также была передана противнику", - сказал Айвазян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]