Италия, Испания и Польша получили первые 17 млрд евро из фонда ЕС по сохранению рабочих мест в пандемию

Европейская комиссия выделила в общей сложности 17 млрд евро Италии, Испании и Польше в счет первого взноса финансовой поддержки государствам-членам ЕС в рамках инструмента SURE ("Уверенность").

"В рамках сегодняшних операций Италия получила 10 млрд евро, Испания - 6 млрд евро, а Польша - 1 млрд евро. По завершении всех выплат SURE Италия получит в общей сложности 27,4 млрд евро, Испания - 21,3 млрд евро и Польша - 11,2 млрд евро", - объявил во вторник на брифинге официальный представитель ЕК.

Эта поддержка в форме льготных кредитов поможет справиться с внезапным ростом государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем краткосрочной работы, а также других аналогичных мер, принятых в ответ на пандемию COVID-19, в том числе для поддержки самозанятых.

Инструмент SURE может предоставить финансовую поддержку до 100 млрд евро всем членам ЕС. Совет ЕС уже одобрил финансирование в рамках SURE в размере 87,9 млрд евро для 17 государств-членов союза. Следующие выплаты будут произведены в ближайшие месяцы после выпуска соответствующих облигаций.

21 октября Еврокомиссия выпустила первые социальные облигации на сумму 17 млрд евро в рамках инструмента SURE: на 10 млрд евро со сроком погашения в октябре 2030 г., и на 7 млрд евро со сроком погашения в 2040 году.