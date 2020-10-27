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Дальнее зарубежье 27.10.2020 19:48

Италия, Испания и Польша получили первые 17 млрд евро из фонда ЕС по сохранению рабочих мест в пандемию

Европейская комиссия выделила в общей сложности 17 млрд евро Италии, Испании и Польше в счет первого взноса финансовой поддержки государствам-членам ЕС в рамках инструмента SURE ("Уверенность").

"В рамках сегодняшних операций Италия получила 10 млрд евро, Испания - 6 млрд евро, а Польша - 1 млрд евро. По завершении всех выплат SURE Италия получит в общей сложности 27,4 млрд евро, Испания - 21,3 млрд евро и Польша - 11,2 млрд евро", - объявил во вторник на брифинге официальный представитель ЕК.

Эта поддержка в форме льготных кредитов поможет справиться с внезапным ростом государственных расходов для сохранения занятости. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем краткосрочной работы, а также других аналогичных мер, принятых в ответ на пандемию COVID-19, в том числе для поддержки самозанятых.

Инструмент SURE может предоставить финансовую поддержку до 100 млрд евро всем членам ЕС. Совет ЕС уже одобрил финансирование в рамках SURE в размере 87,9 млрд евро для 17 государств-членов союза. Следующие выплаты будут произведены в ближайшие месяцы после выпуска соответствующих облигаций.

21 октября Еврокомиссия выпустила первые социальные облигации на сумму 17 млрд евро в рамках инструмента SURE: на 10 млрд евро со сроком погашения в октябре 2030 г., и на 7 млрд евро со сроком погашения в 2040 году.

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Тэги: ЕС, ЗАНЯТОСТЬ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]