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Карабахский конфликт 27.10.2020 17:01

Минобороны и Генштаб Армении осуждают попытки некоторых политических кругов посеять разлад между руководством страны и силовиками

Министерство обороны Армении и Генштаб Вооруженных сил республики выступили с совместным заявлением, призвав политические круги воздерживаться от вносящих раздор заявлений.

"Минобороны и ГШ ВС Армении строго осуждают попытки некоторых политических кругов внести раскол между политическим руководством и Вооруженными силами страны. Особенно в условиях военного положения ВС Армении верны субординации в соответствии с законом и продолжат беспрекословно выполнять приказы и решения верховного главнокомандующего, правительства и министра обороны", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны Армении во вторник.

"Министерство обороны Армении и ГШ ВС Армении призывают политические и околополитические круги избегать заявлений и действий, которые могут посеять разлад", - подчеркивается в заявлении.

Бывший премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян, активно поддерживающий экс-руководство Армении в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, ранее призвал премьер-министра республики Никола Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии.

"Армия должна сформировать единый Оборонительный комитет, организовать необходимые в соответствии с военным положением мероприятия, обеспечить атмосферу доверия, организовать переговоры с заинтересованными странами и международными организациями. Это единственный правильный путь", - отметил экс-премьер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]