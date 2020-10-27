Минобороны и Генштаб Армении осуждают попытки некоторых политических кругов посеять разлад между руководством страны и силовиками

Министерство обороны Армении и Генштаб Вооруженных сил республики выступили с совместным заявлением, призвав политические круги воздерживаться от вносящих раздор заявлений.

"Минобороны и ГШ ВС Армении строго осуждают попытки некоторых политических кругов внести раскол между политическим руководством и Вооруженными силами страны. Особенно в условиях военного положения ВС Армении верны субординации в соответствии с законом и продолжат беспрекословно выполнять приказы и решения верховного главнокомандующего, правительства и министра обороны", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны Армении во вторник.

"Министерство обороны Армении и ГШ ВС Армении призывают политические и околополитические круги избегать заявлений и действий, которые могут посеять разлад", - подчеркивается в заявлении.

Бывший премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян, активно поддерживающий экс-руководство Армении в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, ранее призвал премьер-министра республики Никола Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии.

"Армия должна сформировать единый Оборонительный комитет, организовать необходимые в соответствии с военным положением мероприятия, обеспечить атмосферу доверия, организовать переговоры с заинтересованными странами и международными организациями. Это единственный правильный путь", - отметил экс-премьер.