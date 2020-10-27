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Власти Италии обеспокоены участием "профессиональных" хулиганов в акциях против мер по борьбе с COVID-19

В правительстве Италии призывают региональные власти внимательно отнестись ко все более активному участию "профессиональных" хулиганов в изначально мирных акциях протеста против инициатив по борьбе против коронавируса COVID-19, сообщают римские СМИ.

В частности, газета "Репубблика" констатирует, что в таких акциях в последние дни, судя по всему, приняли участие ультраправые и ультралевые группировки, а также - организованные группы футбольных хулиганов.

"Репубблика" отмечает, что еще весной, когда Италия столкнулась с первой волной коронавируса, глава МВД Лучана Ламорджезе и командующий полицией Франко Габриэлли предупреждали, что опасаются подобных беспорядков.

Вечером в понедельник и в ночь на вторник, как сообщалось, акции протеста, нередко сопровождавшиеся беспорядками, прошли в десятках итальянских городов, включая Рим, Палермо, Неаполь, Турин и Милан.

"Свобода, свобода, свобода", - скандировали демонстранты в центре Милана.

В ряде городов, включая Турин, протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, а полиция отвечала слезоточивым газом. В Турине толпа била витрины магазинов и запускала огромные фейерверки. Ущерб в числе других понесли магазины Gucci, Apple, Louis Vuitton и других известных брендов. Итальянская пресса приводит слова владельцев магазинов на торговых улицах Турина, заявивших, что и так испытывали трудности из-за последствий COVID-19, а акция хулиганов вообще стала смертельным ударом по их бизнесу.

Итальянское телевидение показывало видео с мест противостояния хулиганов и полиции. Участники акций протеста бросали в сторону стражей порядка бутылки с зажигательной смесью и петарды.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Общее число диагностированных заражений в Италии превышает отметку в 542,7 тыс., свыше 37 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ГРУППИРОВКИ


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