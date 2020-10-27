В Таджикистане число излечившихся от коронавируса за сутки превысило число новых заболевших

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 41 заражение COVID-19, при этом 58 пациентов выздоровели, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Накануне сообщалось о 43 новых больных за сутки. Число излечившихся за сутки в республике выросло на 58, до 9 009 человек. Общее число подтвержденных заражений COVID-19 в Таджикистане достигло 10 тыс. 860.

Минздрав не сообщил о новых летальных исходах, связанных с коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 в Таджикистане стал 81 человек.

Первые заражения коронавирусом Минздрав Таджикистана подтвердил 30 апреля.