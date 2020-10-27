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Регион 27.10.2020 17:21

В Иране за время пандемии COVID-19 скончалось более 33 тыс. человек

За последние сутки еще 346 человек с коронавирусом COVID-19 скончались в Иране, таким образом, всего за время пандемии в этой стране умерло более 33 тыс. заразившихся, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на данные Минздрава страны.

Кроме того, по словам представительницы Минздрава Ирана Садат Лари, коронавирус выявили у почти 6,9 тыс. человек за последние сутки.

Всего за время пандемии в Иране зарегистрировали более 581,8 тыс. зараженных. При этом уже более 463,6 тыс. выздоровели. Еще почти 5 тыс. человек госпитализированы в состоянии тяжелой тяжести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]