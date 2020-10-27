В Иране за время пандемии COVID-19 скончалось более 33 тыс. человек

За последние сутки еще 346 человек с коронавирусом COVID-19 скончались в Иране, таким образом, всего за время пандемии в этой стране умерло более 33 тыс. заразившихся, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на данные Минздрава страны.

Кроме того, по словам представительницы Минздрава Ирана Садат Лари, коронавирус выявили у почти 6,9 тыс. человек за последние сутки.

Всего за время пандемии в Иране зарегистрировали более 581,8 тыс. зараженных. При этом уже более 463,6 тыс. выздоровели. Еще почти 5 тыс. человек госпитализированы в состоянии тяжелой тяжести.