Россия продолжит диалог с США по СНВ даже в случае отклонения Вашингтоном предложений Москвы - Рябков

Россия считает, что продолжать диалог с США по стратегической стабильности необходимо даже в том случае, если Вашингтон отклонит российские предложения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Диалог всегда нужен. Мы будем предлагать продолжать этот диалог, но диалог в поиске решения, а не в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены, в том числе на бумаге", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что "за закрытыми дверями" РФ и США ведут обмен документами по этому вопросу.
"Мы находимся в ситуации постоянного обмена бумагами разного статуса. Но на нашу официальную ноту ответа пока нет", - сказал Рябков.
ДСНВ, или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Срок действия договора, вступившегося силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год.
20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.
Ереван отказывается принимать тела убитых армянских военных в Карабахе – Гаджиев
Армения не заинтересована в политическом урегулировании конфликта в Карабахе – МИД Азербайджана
Число жертв ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана увеличилось до 4 человек, раненых до 13 - помощник президента
Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 23,1%
Денежная масса в Азербайджане в январе-сентябре сократилась на 7,2%
В ООН ожидают восстановления международного туризма к третьему кварталу 2021 года
Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ
Запасы золота на оккупированных территориях Азербайджана оцениваются в $8 млрд – глава ЦАЭРК
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
AccessBank объявляет тендер на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение