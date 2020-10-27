Россия продолжит диалог с США по СНВ даже в случае отклонения Вашингтоном предложений Москвы - Рябков

Россия считает, что продолжать диалог с США по стратегической стабильности необходимо даже в том случае, если Вашингтон отклонит российские предложения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог всегда нужен. Мы будем предлагать продолжать этот диалог, но диалог в поиске решения, а не в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены, в том числе на бумаге", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "за закрытыми дверями" РФ и США ведут обмен документами по этому вопросу.

"Мы находимся в ситуации постоянного обмена бумагами разного статуса. Но на нашу официальную ноту ответа пока нет", - сказал Рябков.

ДСНВ, или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Срок действия договора, вступившегося силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.