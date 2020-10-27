Чавушоглу обсудил с Лавровым Карабах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил нагорно-карабахский конфликт, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщают турецкие СМИ.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора обсуждались проблема нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.