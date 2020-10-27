Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 38.56 -1.29 Brent 40.46 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.10.2020 18:00

Чавушоглу обсудил с Лавровым Карабах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил нагорно-карабахский конфликт, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщают турецкие СМИ.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора обсуждались проблема нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД


Похожие новости


Турция может быть привлечена к участию в карабахском урегулировании только с согласия Азербайджана и Армении - Песков Россия убеждает Турцию использовать свое влияние ради прекращения огня в Карабахе - Лавров Турция и Россия имеют одинаковые права в мирном процессе по Карабаху - Эрдоган Участие Турции в карабахском урегулировании возможно при согласии Еревана и Баку - Песков Чавушоглу обсудил по телефону с Лавровым вопрос о перемирии в Карабахе - СМИ Президент Азербайджана: Участие Турции обеспечит решение конфликта в Карабахе в короткие сроки

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]