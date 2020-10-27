Генпрокуратура: Жертвами артобстрела по Бардинскому району Азербайджана стали 3 человек, 7 ранены

ВС Армении во вторник вели интенсивный обстрел села Гараюсифли Бардинского района Азербайджана из тяжелых артиллерийских орудий, в результате погибли 3 мирных жителя, 7 ранены, заявила Генпрокуратура.
«ВС Армении во вторник в 16:00 начали интенсивный артобстрел из тяжелых орудий села Гараюсифли Бардинского района Азербайджана. В результате погибли три мирных жителя: Джафарова Офелия, Ахмедова Айбяниз и Искендерова Айсу, 2013 г.р., еще 7 человек ранены», - говорится в сообщении Генпрокуратура.
Р.Ахмедов
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