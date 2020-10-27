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Карабахский конфликт 27.10.2020 18:07

Генпрокуратура: Жертвами артобстрела по Бардинскому району Азербайджана стали 3 человек, 7 ранены

ВС Армении во вторник вели интенсивный обстрел села Гараюсифли Бардинского района Азербайджана из тяжелых артиллерийских орудий, в результате погибли 3 мирных жителя, 7 ранены, заявила Генпрокуратура.

«ВС Армении во вторник в 16:00 начали интенсивный артобстрел из тяжелых орудий села Гараюсифли Бардинского района Азербайджана. В результате погибли три мирных жителя: Джафарова Офелия, Ахмедова Айбяниз и Искендерова Айсу, 2013 г.р., еще 7 человек ранены», - говорится в сообщении Генпрокуратура.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАРДА, РАКЕТА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]