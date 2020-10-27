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Карабахский конфликт 27.10.2020 18:09

Помпео поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном, отметил важность дипломатического решения проблемы Карабаха - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник провел телефонные переговоры по отдельности c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по проблеме Нагорного Карабаха, говорится в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь Помпео потребовал от этих лидеров придерживаться своих обязательств с целью снижения насилия и достижения политического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ; а также он (Помпео - ИФ) указал, что военного решения этого конфликта нет", - отмечается в документе.

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]