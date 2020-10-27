Помпео поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном, отметил важность дипломатического решения проблемы Карабаха - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник провел телефонные переговоры по отдельности c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по проблеме Нагорного Карабаха, говорится в пресс-релизе госдепа.
"Госсекретарь Помпео потребовал от этих лидеров придерживаться своих обязательств с целью снижения насилия и достижения политического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ; а также он (Помпео - ИФ) указал, что военного решения этого конфликта нет", - отмечается в документе.
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