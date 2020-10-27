Число жертв ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана увеличилось до 4 человек, раненых до 13 - помощник президента

Бардинский район Азербайджана был обстрелян кассетными ракетами из установки «Смерч», сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Использование кассетных ракет против мирных граждан запрещено. Погибли 4 человека, среди которых двухлетний ребенок, 13 человек получили ранения», - написал Гаджиев в своем твиттере.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала о 3 погибших и семи раненных.

Б.Рустамбеков