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Карабахский конфликт 27.10.2020 18:47

Число жертв ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана увеличилось до 4 человек, раненых до 13 - помощник президента

Бардинский район Азербайджана был обстрелян кассетными ракетами из установки «Смерч», сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Использование кассетных ракет против мирных граждан запрещено. Погибли 4 человека, среди которых двухлетний ребенок, 13 человек получили ранения», - написал Гаджиев в своем твиттере.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала о 3 погибших и семи раненных.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, РАКЕТА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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