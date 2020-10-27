Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, все ранее планировавшиеся визиты и встречи переносятся на более поздний срок, сообщили во вторник в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.
"В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции", - заявили в МИДе.
На Смоленской площади отметили, что "ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок", добавив, что у министра "самочувствие хорошее".
В понедельник Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.
На среду у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а в четверг он должен был посетить Сербию.
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