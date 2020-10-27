Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 38.56 -1.29 Brent 40.46 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.10.2020 19:28

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, все ранее планировавшиеся визиты и встречи переносятся на более поздний срок, сообщили во вторник в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.

"В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции", - заявили в МИДе.

На Смоленской площади отметили, что "ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок", добавив, что у министра "самочувствие хорошее".

В понедельник Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.

На среду у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а в четверг он должен был посетить Сербию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, САМОИЗОЛЯЦИЯ


Похожие новости


Россия убеждает Турцию использовать свое влияние ради прекращения огня в Карабахе - Лавров Лавров: было бы правильно разместить российских военных наблюдателей на линии соприкосновения в Карабахе Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении - МИД РФ Лавров назвал реализацию "Северного потока 2" делом чести для Германии Лавров: вооруженное противостояние правительства и оппозиции в Сирии закончилось, Асад не настроен на военное разрешение конфликта Поощрение курдского сепаратизма чревато опасными последствиями - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]