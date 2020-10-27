Армения не заинтересована в политическом урегулировании конфликта в Карабахе – МИД Азербайджана

Продолжающиеся кровавые преступления в отношении мирного населения Азербайджана свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в политическом урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет министерство иностранных дел Азербайджана.

«27 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному огню из установки «Смерч»» Бардинский район Азербайджана. В результате этого обстрела погибли 4 человека и 13 получили тяжелые увечья. Это еще одно военное преступление, совершенное Арменией в последние дни, является грубым нарушением гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого в третий раз благодаря усилиям международных посредников и нарушением своих обязательств по международному гуманитарному праву», - говорится в сообщении МИД.

«Совершение очередного кровавого преступления ВС Армении накануне женевской встречи глав МИД с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, является свидетельством того, что агрессор Армения не заинтересована в политическом решении конфликта», - заявляет МИД Азербайджана.

«Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за преступление против человечности в отношении мирного населения Азербайджана. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию в привлечении преступников к ответственности», - отмечается в заявлении.

Б.Рустамбеков