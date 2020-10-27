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Карабахский конфликт 27.10.2020 19:46

Армения не заинтересована в политическом урегулировании конфликта в Карабахе – МИД Азербайджана

Продолжающиеся кровавые преступления в отношении мирного населения Азербайджана свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в политическом урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет министерство иностранных дел Азербайджана.

«27 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному огню из установки «Смерч»» Бардинский район Азербайджана. В результате этого обстрела погибли 4 человека и 13 получили тяжелые увечья. Это еще одно военное преступление, совершенное Арменией в последние дни, является грубым нарушением гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого в третий раз благодаря усилиям международных посредников и нарушением своих обязательств по международному гуманитарному праву», - говорится в сообщении МИД.

«Совершение очередного кровавого преступления ВС Армении накануне женевской встречи глав МИД с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, является свидетельством того, что агрессор Армения не заинтересована в политическом решении конфликта», - заявляет МИД Азербайджана.

«Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за преступление против человечности в отношении мирного населения Азербайджана. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию в привлечении преступников к ответственности», - отмечается в заявлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]