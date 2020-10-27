Нефтяные цены повышаются из-за угрозы урагана в США, Brent - $40,84 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают расти на фоне сообщений о приближении к США урагана "Зета".
Однако, как отмечает Trading Economics, цены остаются вблизи минимального уровня за последние три недели, до которого они опустились накануне.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresво вторник составляет $40,84 за баррель, что на $0,38 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,47 (1,22%) к уровню предыдущей сессии - до $39,03 за баррель.
По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.
BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.
Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду, пишут американские СМИ.
"Учитывая траекторию движения шторма, мы, скорее всего, будем наблюдать дальнейшую остановку добычи в ближайшие дни", - считает аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует MarketWatch.
В то же время, эксперт отмечает, что основное внимание рынка остается сосредоточено на новостях о коронавирусе. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.
Некоторые европейские страны ужесточают карантинные меры, чтобы сдержать распространение заболевания.
Давление на нефтяные цены также оказывает восстановление добычи в Ливии. Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.
В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.
Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.
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