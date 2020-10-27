Ереван отказывается принимать тела убитых армянских военных в Карабахе – Гаджиев

Армения отказывается принимать тела своих солдат, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Несмотря на то, что Азербайджан заявил о готовности вернуть тела армянских военнослужащих, Армения до сих пор не дала ответа. Азербайджан посредством Международного комитета красного креста и Грузии готов выдать Армении тела армянских военнослужащих. Кроме того, мы также захотели передать Армении двух гражданских лиц (мужчину и женщину) возраст которых старше 80 лет. Но армянская сторона и это оставило без ответа», - заявил Гаджиев во вторник на брифинге.
Б.Рустамбеков
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