Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению вывести технику и прекратить боевые действия на оккупированной территории

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно правилу 39 Регламента суда из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-службе суда.
Согласно сообщению ЕСПЧ, Азербайджан просит Европейский суд обязать Армению "прекратить ракетные обстрелы и обстрелы снарядами с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана по жилым районам, общественным зданиям, кладбищам и другим гражданским объектам и инфраструктуры Азербайджана".
Также Азербайджан считает необходимым "прекратить военную, политическую, финансовую или какую-либо другую поддержку криминальных "авторитетов" на оккупированных территориях Азербайджана".
Кроме того, Азербайджан просит Европейский суд обязать Армению "прекратить отправку военных сил, вооружения и так называемых добровольцев, которые на самом деле являются наемниками, на суверенную территорию Азербайджана, и воздерживаться от призывов к нахождению граждан Армении или иностранных граждан на территории Азербайджана".
Наконец, Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению "убрать свои военные силы и технику, нелегально находящиеся на территории Азербайджана" и "отказаться от политики ненависти обращённой на республику Азербайджан и ее граждан".
"Запрос (...) будет скоро рассмотрен", - отмечается в сообщении ЕСПЧ.
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