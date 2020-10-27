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Карабахский конфликт 27.10.2020 22:30

Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению вывести технику и прекратить боевые действия на оккупированной территории

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно правилу 39 Регламента суда из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-службе суда.

Согласно сообщению ЕСПЧ, Азербайджан просит Европейский суд обязать Армению "прекратить ракетные обстрелы и обстрелы снарядами с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана по жилым районам, общественным зданиям, кладбищам и другим гражданским объектам и инфраструктуры Азербайджана".

Также Азербайджан считает необходимым "прекратить военную, политическую, финансовую или какую-либо другую поддержку криминальных "авторитетов" на оккупированных территориях Азербайджана".

Кроме того, Азербайджан просит Европейский суд обязать Армению "прекратить отправку военных сил, вооружения и так называемых добровольцев, которые на самом деле являются наемниками, на суверенную территорию Азербайджана, и воздерживаться от призывов к нахождению граждан Армении или иностранных граждан на территории Азербайджана".

Наконец, Азербайджан просит ЕСПЧ обязать Армению "убрать свои военные силы и технику, нелегально находящиеся на территории Азербайджана" и "отказаться от политики ненависти обращённой на республику Азербайджан и ее граждан".

"Запрос (...) будет скоро рассмотрен", - отмечается в сообщении ЕСПЧ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕСПЧ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]