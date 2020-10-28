США солидарны с протестующими в Белоруссии, продолжат оказывать им поддержку - госдеп

Соединенные Штаты продолжат поддержку белорусских граждан, протестующих против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"США и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и впредь поддерживать их законные устремления", - написала Ортагус в твиттере.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.