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Дальнее зарубежье 28.10.2020 10:05

США солидарны с протестующими в Белоруссии, продолжат оказывать им поддержку - госдеп

Соединенные Штаты продолжат поддержку белорусских граждан, протестующих против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

"США и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и впредь поддерживать их законные устремления", - написала Ортагус в твиттере.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]