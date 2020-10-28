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Дальнее зарубежье 28.10.2020 10:28

COVID-19 выявлен у главы отдела госдепа США после его визита в Европу

Тест главы отдела политического планирования госдепартамента США Питера Берковица показал положительный результат на коронавирус после того, как он посетил Великобритранию, Венгрию и Францию, сообщает Washington Post.

Берковиц в ходе своей поездки в Европу встречался в Лондоне с чиновниками в МИД Великобритании. Кроме того, у него были встречи с высокопоставленными чиновниками в Будапеште и в Париже.

Как сообщил изданию один из чиновников, Берковиц не всегда соблюдал рекомендации по ношению маски и социальную дистанцию.

Отмечается, что представители администрации США поддерживают контакты с правительственными чиновниками в трех странах, которые посетил Берковиц.

По данным одного из собеседников газеты, других случаев заболевания COVID-19 в Венгрии, связанных с этой поездкой, зарегистрировано не было.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ЧИНОВНИК, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]