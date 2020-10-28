COVID-19 выявлен у главы отдела госдепа США после его визита в Европу

Тест главы отдела политического планирования госдепартамента США Питера Берковица показал положительный результат на коронавирус после того, как он посетил Великобритранию, Венгрию и Францию, сообщает Washington Post.
Берковиц в ходе своей поездки в Европу встречался в Лондоне с чиновниками в МИД Великобритании. Кроме того, у него были встречи с высокопоставленными чиновниками в Будапеште и в Париже.
Как сообщил изданию один из чиновников, Берковиц не всегда соблюдал рекомендации по ношению маски и социальную дистанцию.
Отмечается, что представители администрации США поддерживают контакты с правительственными чиновниками в трех странах, которые посетил Берковиц.
По данным одного из собеседников газеты, других случаев заболевания COVID-19 в Венгрии, связанных с этой поездкой, зарегистрировано не было.
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