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СНГ 28.10.2020 10:09

Страны СНГ планируют создать ассоциацию для регулирования безопасности в атомной энергетике

Страны СНГ планируют создать ассоциацию, деятельность которой будет направлена на развитие сотрудничества по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности.

"Проект меморандума о ее формировании одобрен на 21 заседании комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства энергетики Белоруссии.

Заседание комиссии прошло во вторник в формате видеоконференции под руководством заместителя министра энергетики Белоруссии Михаила Михадюка.

С инициативой создать ассоциацию ранее выступила белорусская сторона.

"Инициатива очень важная, особенно для стран-новичков, которые реализуют свои первые ядерные программы. Такие ассоциации есть в Европе, видна эффективность их работы, в том числе и на международной арене", - приведены в сообщении слова Михадюка.

Начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская добавила, что создание ассоциации позволит более эффективно выстроить работу по обмену опытом, в том числе по вопросам разработки нормативных требований в области ядерной и радиационной безопасности, методик проведения инспекций на площадках АЭС, а также экспертиз безопасности. Важными также являются вопросы регулирования в сфере обращения с радиоактивными отходами, подготовки кадров для регулирующих органов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, АТОМНАЯ/ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]