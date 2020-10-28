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Карабахский конфликт 28.10.2020 10:12

ВС Армении подвергли обстрелу территории пяти районов Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении 28 октября подвергли обстрелу территории пяти районов Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"28 октября ночью и утром ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Так с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что обстрелу также подвергся Агджабединский район.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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