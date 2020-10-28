ВС Армении подвергли обстрелу территории пяти районов Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении 28 октября подвергли обстрелу территории пяти районов Азербайджана, сообщает министерство обороны.

"28 октября ночью и утром ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Так с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что обстрелу также подвергся Агджабединский район.

Б.Рустамбеков