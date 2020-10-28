Посол Белоруссии в Аргентине подал второе заявление об отставке

Посол Белоруссии в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал второе заявление об отставке, отказываясь работать в подчинении "лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".
"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", - рассказал посол интернет-порталу Tut.by в среду.
По словам Астапенко, новое заявление написано с требованием освободить его от должности на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".
"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", - заявил Астапенко.
В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
ВС Армении обстреляли Тертерский район из РСЗО "Смерч" - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский беспилотник не сбит - Минобороны Азербайджана
ВС Армении подвергли обстрелу территории пяти районов Азербайджана - Минобороны
S&P понизило рейтинг PASHA Sigorta до BB, прогноз "стабильный"
Добыча конденсата в РФ в сентябре выросла на 5% к 2019г, исполнение сделки ОПЕК+ может составлять 97%
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 млн - университет Хопкинса
В ООН ожидают восстановления международного туризма к третьему кварталу 2021 года
Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
AccessBank объявляет тендер на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение