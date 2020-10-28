Азербайджанский беспилотник не сбит - Минобороны Азербайджана

Информация об уничтожении БПЛА ВС Азербайджана на передовой не соответствует действительности, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Распространенная Арменией информация о якобы уничтожении азербайджанского беспилотника на передовой является ложью и дезинформацией", - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде