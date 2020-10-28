S&P подтвердило рейтинги Азерэнержи на уровне BB/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по рейтингам азербайджанской электроэнергетической компании ОАО Азерэнержи со стабильного на негативный, отмечается в сообщении агентства.

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Азерэнержи подтверждены на уровне BB/B.

"Возрастающий риск понижения суверенных рейтингов также влияет на кредитное качество Азерэнержи из-за чрезвычайно высокой вероятности государственной поддержки для Азерэнержи в случае необходимости", - говорится в сообщении.

При этом специалисты S&P отмечают, что государство продолжит ослаблять давление на ликвидность и долговую нагрузку Азерэнержи.

"В настоящее время около 85% долга Азерэнержи приходится на правительство, а остальное гарантировано правительством. Министерство финансов имеет большой опыт оказания финансовой поддержки Азерэнержи (включая выплату процентов по долгу компании, вливания в акционерный капитал, прямые государственные займы под низкие ставки и налоговые льготы). Мы предполагаем, что это продолжится в 2020-2021 годах. Правительство заложило в бюджет достаточно средств для покрытия долга компании и выплат по процентам, подлежащих оплате в 2020 и 2021 годах", - говорится в сообщении.

Базовый сценарий S&P не предусматривает каких-либо материальных или капитальных затрат для компании в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

"В настоящее время мы не ожидаем материального ущерба активам компании из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе. Мы считаем, что компания могла бы инвестировать в развитие инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, и что они не будут существенными или потребуют каких-либо значительных заимствований на уровне компании, которые не поддерживаются государством", - подчеркивается в сообщении.

Агентство полагает, что Азерэнержи воздержится от привлечения стороннего долга, несмотря на значительные капиталовложения.

"Инвестиционная программа Азерэнержи, которая, по нашему мнению, может составить 1,2-1,4 млрд манатов в 2020-2021 годах, нацелена на восстановление энергетической системы страны. При этом мы прогнозируем, что долговая нагрузка компании останется практически неизменной в 2020-2021 годах. Мы полагаем, что Азерэнержи, как и другие государственные предприятия в стране, не будет брать никаких новых заимствований без одобрения правительства. И наоборот, мы не ожидаем, что правительство повысит тарифы, учитывая его предыдущее нежелание делать это из-за социальных проблем", - отмечается в сообщении.

По прогнозам S&P, понижение долгосрочного рейтинга Азербайджана может вызвать аналогичное действие и по отношению к Азерэнержи.

"Мы также можем понизить рейтинг Азерэнержи, если собственный кредитный профиль компании ухудшится или государственная поддержка ослабнет. Однако ни один из этих сценариев не является нашим текущим базовым вариантом. Мы также можем понизить рейтинг Азерэнержи, если правительство прекратит поддержку. В настоящее время мы считаем это менее вероятным, учитывая важность Азерэнержи для государства и существующие государственные гарантии по долгу компании", - говорится в сообщении.

А.Мамедов