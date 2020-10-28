S&P подтвердило рейтинги Азерэнержи на уровне BB/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по рейтингам азербайджанской электроэнергетической компании ОАО Азерэнержи со стабильного на негативный, отмечается в сообщении агентства.
Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Азерэнержи подтверждены на уровне BB/B.
"Возрастающий риск понижения суверенных рейтингов также влияет на кредитное качество Азерэнержи из-за чрезвычайно высокой вероятности государственной поддержки для Азерэнержи в случае необходимости", - говорится в сообщении.
При этом специалисты S&P отмечают, что государство продолжит ослаблять давление на ликвидность и долговую нагрузку Азерэнержи.
"В настоящее время около 85% долга Азерэнержи приходится на правительство, а остальное гарантировано правительством. Министерство финансов имеет большой опыт оказания финансовой поддержки Азерэнержи (включая выплату процентов по долгу компании, вливания в акционерный капитал, прямые государственные займы под низкие ставки и налоговые льготы). Мы предполагаем, что это продолжится в 2020-2021 годах. Правительство заложило в бюджет достаточно средств для покрытия долга компании и выплат по процентам, подлежащих оплате в 2020 и 2021 годах", - говорится в сообщении.
Базовый сценарий S&P не предусматривает каких-либо материальных или капитальных затрат для компании в связи с нагорно-карабахским конфликтом.
"В настоящее время мы не ожидаем материального ущерба активам компании из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе. Мы считаем, что компания могла бы инвестировать в развитие инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, и что они не будут существенными или потребуют каких-либо значительных заимствований на уровне компании, которые не поддерживаются государством", - подчеркивается в сообщении.
Агентство полагает, что Азерэнержи воздержится от привлечения стороннего долга, несмотря на значительные капиталовложения.
"Инвестиционная программа Азерэнержи, которая, по нашему мнению, может составить 1,2-1,4 млрд манатов в 2020-2021 годах, нацелена на восстановление энергетической системы страны. При этом мы прогнозируем, что долговая нагрузка компании останется практически неизменной в 2020-2021 годах. Мы полагаем, что Азерэнержи, как и другие государственные предприятия в стране, не будет брать никаких новых заимствований без одобрения правительства. И наоборот, мы не ожидаем, что правительство повысит тарифы, учитывая его предыдущее нежелание делать это из-за социальных проблем", - отмечается в сообщении.
По прогнозам S&P, понижение долгосрочного рейтинга Азербайджана может вызвать аналогичное действие и по отношению к Азерэнержи.
"Мы также можем понизить рейтинг Азерэнержи, если собственный кредитный профиль компании ухудшится или государственная поддержка ослабнет. Однако ни один из этих сценариев не является нашим текущим базовым вариантом. Мы также можем понизить рейтинг Азерэнержи, если правительство прекратит поддержку. В настоящее время мы считаем это менее вероятным, учитывая важность Азерэнержи для государства и существующие государственные гарантии по долгу компании", - говорится в сообщении.
А.Мамедов
Число погибших мирных граждан Азербайджана в результате армянских обстрелов достигло 69 - Генпрокуратура
ВС Армении обстреляли Тертерский район из РСЗО "Смерч" - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский беспилотник не сбит - Минобороны Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 млн - университет Хопкинса
В ООН ожидают восстановления международного туризма к третьему кварталу 2021 года
Темп распространения COVID-19 в мире снижается после субботнего антирекорда - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Глава Пентагона едет на переговоры с министром обороны Израиля
В Грузии за сутки 1,73 тыс. заражений COVID-19, скончались 15 человек
В Армении за сутки 2,24 тыс. заражений COVID-19, скончались 26 человек
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В Германии выявили более 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
AccessBank объявляет тендер на годовую поддержку оборудования HPе 3PAR
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение