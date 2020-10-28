В Армении за сутки 2,24 тыс. заражений COVID-19, скончались 26 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 241 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 82 тыс. 651, сообщает в среду единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось об 1 тыс. 600 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще 26 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 595. "Из них 1 тыс. 243 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 352 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 52 тыс. 502 человек (+694 за сутки).
За сутки в стране проведено 4 тыс. 695 тестирований на COVID-19.
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