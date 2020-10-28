Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента страховой компании ОАО "PASHA Sigorta" с "ВВ+" до "ВВ", говорится в сообщении компании.

Прогноз по рейтингу стабильный.

Специалисты агентства отмечают, что понижение рейтингов страховой компании обусловлено более высокими дивидендными выплатами, которые будут оказывать давление на показатели капитализации и профиль финансовых рисков PASHA Sigorta в ближайшие два года. Кроме того, принимается во внимание тот факт, что сложные макроэкономические условия могут оказать дополнительное давление на качество активов страховой компании.

"По нашим прогнозам, в ближайшие два года показатели капитализации PASHA Sigorta, рассчитываемые исходя из нашей модели капитала, будут менее благоприятными, чем мы ожидали ранее. Мы предполагали, что объем дивидендов будет составлять около 50% чистой прибыли в 2020-2022 годах, однако коэффициент дивидендных выплат составил 100% чистой прибыли в 2020 году, и компания планирует выплаты в том же размере в 2021 году. А в 2022 году этот показатель снизится до 80% чистой прибыли", - отмечается в сообщении.

В то же время эксперты S&P ожидают, что СК сможет сохранить стабильные показатели подписанной страховой премии-брутто в 2020 году, поскольку клиентская база компании в корпоративном секторе представлена преимущественно крупнейшими азербайджанскими компаниями (включая Госнефтекомпанию Азербайджана - SOCAR), которые, как мы предполагаем, продлят свои страховые контракты.

"По нашим прогнозам, объем страховой премии-брутто PASHA Sigorta увеличится примерно на 5% в 2021-2022 годах. Мы ожидаем, что в ближайшие 2 года операционные показатели PASHA Sigorta будут оставаться благоприятными: комбинированный коэффициент составит 75-80% (77% за первые восемь месяцев 2020 г.). Доля PASHA Sigorta на азербайджанском рынке страхования иного, чем страхование жизни, по объему страховой премии-брутто достигла 41% в первом полугодии 2020 года", - говорится в сообщении.

Прогноз "стабильный" отражает ожидания агентства, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, PASHA Sigorta будет поддерживать высокие показатели операционной деятельности в течение следующих 12 месяцев благодаря хорошим результатам как в страховом, так и инвестиционном сегменте.

"Мы ожидаем, что страховая компания сохранит свои лидирующие позиции на рынке страхования иного, чем страхование жизни, в Азербайджане и будет поддерживать текущий уровень капитализации. Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в течение следующих 12 месяцев в случае усиления давления на показатели капитализации компании инвестиционная стратегия PASHA Sigorta станет более агрессивной. Мы считаем позитивное рейтинговое действие в отношении PASHA Sigorta маловероятным в ближайшие 12 месяцев, принимая во внимание запланированные компанией крупные дивидендные выплаты в ближайшие два года, концентрацию страхового и инвестиционного портфеля PASHA Sigorta на азербайджанских активах и сложную экономическую ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Компания входит в тройку ведущих страховщиков Азербайджана по объему собираемых премий и страховым выплатам и предоставляет услуги по 31 виду страхования.

А.Мамедов