В Грузии за сутки 1,73 тыс. заражений COVID-19, скончались 15 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 731 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 33 тыс. 858, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 824 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 253 человек, за минувшие сутки скончались еще 15 пациентов.

В режиме карантина находятся 3 тыс. 507 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 22 человека, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 344 человека. Выздоровели 14 тыс. 829 человек.