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Дальнее зарубежье 28.10.2020 14:35

Более 71 млн человек уже проголосовали на президентских выборах в США

Более 71 млн американцев отдали свои голоса на президентских выборах в США еще до официального дня выборов, свидетельствуют данные проекта United States Elections Project.

Это больше половины всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Более 47 млн избирателей отправили свои голоса по почте, а свыше 23 млн проголосовали на избирательных участках. Как правило, по почте активнее голосуют демократы, а республиканцы предпочитают отдавать свои голоса лично.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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Тэги: США, ГОЛОСОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]