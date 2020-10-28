Таиланд продлил режим ЧП из-за коронавируса до конца ноября

Правительство Таиланда в восьмой раз продлило режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19, еще на месяц, сообщает издание Bangkok Post.
"Кабинет министров огласился продлить режим ЧП, чтобы пресечь распространение пандемии COVID-19, еще на месяц с конца октября", - цитирует газета заявление представителя правительства Ануча Бурапачаисри.
Режим ЧП дает силам безопасности Таиланда право вводить комендантский час, блокировать отдельные районы Бангкока, производить задержания без санкции судебных властей, подвергать цензуре местные СМИ, а также вводить запрет на проведение политических акций, если число участников - более пяти человек.
Тем временем, в стране уже три месяца продолжаются массовые антиправительственные протесты. Протестное движение добивается отставки премьер-министра Таиланда, генерала Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате государственного переворота 2014 года. Протестующие также хотят новой Конституции и призывают к реформе монархии.
В Таиланде всего зарегистрировано менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, большинство из них - "завезенные". От последствий коронавируса умерли 59 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек.
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