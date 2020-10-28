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Регион 28.10.2020 14:28

Эрдоган обвинил РФ в ударе по мятежникам в Идлибе и в нежелании мира на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что РФ ранее на этой неделе нанесла удар с воздуха по мятежникам в сирийской провинции Идлиб и обвинил Москву в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.

"Удар ВКС РФ по учебному центру (бойцов - ИФ) сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Турецкие СМИ отмечают, что речь, видимо, идет об ударе по тренировочному центру поддерживаемых Турцией сирийских мятежников. Он расположен в 10 км от границы с Турцией. По информации ряда изданий, удар ранее на этой неделе привел к гибели 80 бойцов сирийской оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]