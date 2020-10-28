Эрдоган обвинил РФ в ударе по мятежникам в Идлибе и в нежелании мира на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что РФ ранее на этой неделе нанесла удар с воздуха по мятежникам в сирийской провинции Идлиб и обвинил Москву в нежелании устанавливать мир на Ближнем Востоке.
"Удар ВКС РФ по учебному центру (бойцов - ИФ) сирийской оппозиции в Идлибе - показатель нежелания мира в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".
Турецкие СМИ отмечают, что речь, видимо, идет об ударе по тренировочному центру поддерживаемых Турцией сирийских мятежников. Он расположен в 10 км от границы с Турцией. По информации ряда изданий, удар ранее на этой неделе привел к гибели 80 бойцов сирийской оппозиции.
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