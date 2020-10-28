Трое мирных жителя погибли в результате использования ВС Армении кассетных бомб, пущенных по Барде - Генпрокуратура Азербайджана

В результате ракетного обстрела города Барда 28 октября погибли три человек, несколько человек получили ранения, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

"28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб. В результате погибли три мирных жителя, несколько человек получили ранения, нанесен серьезный урон объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам", - сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Б.Рустамбеков