Число погибших в результате ракетного обстрела ВС Армении города Барда увеличилось до 14, более 40 ранены – Генпрокуратура Азербайджана

Число погибших в результате ракетного обстрела города Барда 28 октября достигло 14 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.
"28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб. В результате погибли 14 человек, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный урон объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам", - сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
Первоначально Генпрокуратура сообщала о минимум трех погибших в результате ракетного обстрела.
По данным Генпрокуратуры, ракетный удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.
Б.Рустамбеков
Нефть упала до 3-недельного минимума на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $39,72 за баррель
ААМ планирует добычу золота в освобожденном от оккупации Зангеланском районе Азербайджана
Портфель банков и НБКО в Азербайджане по потребкредитованию в январе-сентябре сократился на 2,8% - ЦБ
Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 млн - университет Хопкинса
В ООН ожидают восстановления международного туризма к третьему кварталу 2021 года
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Кремле в связи с высказываниями Кадырова в адрес Макрона напомнили, что внешнюю политику РФ определяет президент
Эрдоган пригрозил "зачисткой", если курды не вернутся за определенную договоренностями линию в Сирии
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Palo Alto GlobalProtect Gateway»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение