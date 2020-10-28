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Карабахский конфликт 28.10.2020 14:38

Число погибших в результате ракетного обстрела ВС Армении города Барда увеличилось до 14, более 40 ранены – Генпрокуратура Азербайджана

Число погибших в результате ракетного обстрела города Барда 28 октября достигло 14 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

"28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб. В результате погибли 14 человек, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный урон объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам", - сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Первоначально Генпрокуратура сообщала о минимум трех погибших в результате ракетного обстрела.

По данным Генпрокуратуры, ракетный удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, БАРДА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]