ВС Армении обстреливают Тертерский и Геранбойский районы Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении открыли артобстрел по Тертерскому и Геранбойскому районам Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«28 октября с 14.40 по местному времени ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу Тертерский и Геранбойский районы Азербайджана» - говорится в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков