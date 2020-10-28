Нефть упала до 3-недельного минимума на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $39,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду значительно увеличили потери на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.
Как отмечает Trading Economics, нефтяные цены находятся вблизи минимального уровня за последние три недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 в среду составляет $39,72 за баррель, что на $1,48 (3,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,7 (4,3%) к уровню предыдущей сессии - до $37,87 за баррель.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
Обеспокоенность трейдеров также вызывают данные о заболеваемости коронавирусом в Европе и США. Как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон может в среду объявить о введении общенационального карантина.
Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.
Однако, как отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез-Масиу, снижение добычи из-за урагана окажет лишь краткосрочное влияние на нефтяные цены. "Когда погода нормализуется, потребуется немного времени, чтобы рынок вернулся к спаду", - приводит ее слова MarketWatch.
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