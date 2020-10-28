Число погибших в результате обстрела армянскими военными азербайджанского города Барда увеличилось до 19 – Генпрокуратура Азербайджана

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда 28 октября достигло 19 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 40 раненных.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб.

По данным Генпрокуратуры, ракетный удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Б.Рустамбеков