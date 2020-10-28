Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

27.10 $/bbl   WTI 39.57 1.01 Brent 41.20 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 28.10.2020 15:13

Число погибших в результате обстрела армянскими военными азербайджанского города Барда увеличилось до 19 – Генпрокуратура Азербайджана

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда 28 октября достигло 19 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести, сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 40 раненных.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб.

По данным Генпрокуратуры, ракетный удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОРОД, ПОГИБШИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]