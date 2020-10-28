Обстрел роддома в Ханкенди является дезинформацией – Минобороны Азербайджана

Распространяемая армянскими СМИ информация об обстреле родильного дома в городе Ханкенди является дезинформацией, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Распространяемая армянскими СМИ информация об обстреле родильного дома в городе Ханкенди является целенаправленно тиражируемой дезинформацией. Подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные жертвы», - отмечается в сообщении.

Отметим, что число погибших в результате ракетного обстрела города Барда 28 октября достигло 19 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

Б.Рустамбеков