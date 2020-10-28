Число погибших в результате ракетного обстрела города Барда достигло 20 человек - помощник президента Азербайджана

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда 28 октября достигло 20 человек, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Это были ни в чем не повинные мирные люди. ВС Армении использовали кассетные ракеты Смерч. Мы приглашаем Human Right Watch и Amnesty International посмотреть на место преступления", - заявил Гаджиев.

Ранее сообщалось о 19 погибших и более 60 раненных.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе 13:00 по местному времени вооруженные силы Армении подвергли город Барда обстрелу с использованием кассетных бомб.

По данным Генпрокуратуры, ракетный удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Б.Рустамбеков