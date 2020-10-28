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Карабахский конфликт 28.10.2020 15:47

Эрдоган заявил о 2 тыс. наемников-курдов, воюющих в Карабахе на стороне Армении

Турецкая разведка получила подтверждение информации об участии наемников-курдов в боях в Нагорном Карабахе на стороне Армении, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По подтвержденным данным разведслужб, в Карабахе на стороне Армении воюют 2 тыс. террористов "Рабочей партии Курдистана" . Им платят по $600", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе ранее уже обвиняли друг друга в использовании наемников. Так, в адрес Азербайджана звучали обвинения в найме при поддержке Турции бойцов из Сирии. В Баку эти данные опровергали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, НАЕМНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]