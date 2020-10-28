Эрдоган заявил о 2 тыс. наемников-курдов, воюющих в Карабахе на стороне Армении

Турецкая разведка получила подтверждение информации об участии наемников-курдов в боях в Нагорном Карабахе на стороне Армении, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По подтвержденным данным разведслужб, в Карабахе на стороне Армении воюют 2 тыс. террористов "Рабочей партии Курдистана" . Им платят по $600", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе ранее уже обвиняли друг друга в использовании наемников. Так, в адрес Азербайджана звучали обвинения в найме при поддержке Турции бойцов из Сирии. В Баку эти данные опровергали.