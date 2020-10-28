РФ призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией

Россия призвала Литву внести изменения в новую методику прибалтийских государств в сфере торговли электроэнергией с РФ, согласно которой с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) значительно сократятся объемы энергопоставок, сообщает агентство BNS со ссылкой на свои источники.
Министр энергетики России Александр Новак прислал ноту министру энергетики Литвы Жигимантасу Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении электроэнергии, поступающей через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики.
РФ также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая, согласно новой методике, будет закрыта.
"По нашим оценкам, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая текущие условия для осуществления торговли в отношении единственного торгового партнера - Российской Федерации, и неизбежно приведет к снижению соответствующих поставок в объеме около 1 млрд кВт.ч в год", - говорится в письме Новака, с текстом которого ознакомилось BNS.
Кроме того, российский министр заверяет, что "Интер РАО" как экспортер сможет своевременно предоставить гарантии (сертификаты) происхождения электроэнергии, которые бы доказывали, что поступающая в прибалтийские страны электроэнергия произведена в России.
Он также отмечает, что если Литва прекратит торговлю электроэнергией через перемычку ЛЭП с Белоруссией мощностью 1,3 ГВт, то поставки российской электроэнергии через латвийско-российскую перемычку сократятся до 900 МВт, а если будет применен дополнительный коэффициент в 0,62, то приблизительно до 600 МВт.
Представитель министра энергетики Литвы по связям с общественностью Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что нота России получена, но она отказалась комментировать ее содержание.
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Проект строительства БелАЭС вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей. Самым яростным противником проекта выступает Литва, которая считает станцию небезопасной.
После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска БелАЭС, удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией. В нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии.
Сейчас энергосистемы РФ, Белоруссии и трех стран Балтии связаны в рамках энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Летом прошлого года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен самое позднее к 2025 году.
Глава МИД Азербайджана проинформировал посредников по Карабаху о ракетных обстрелах армянскими военными города Барда, приведших к гибели 25 человек
Азербайджанская армия разгромила силы и средства противника, обстреливающего города и районы Азербайджана - Минобороны
Азербайджан в будущем будет закупать вооружение с учетом итогов военных действий в Карабахе - Алиев
Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться - ВОЗ
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 декабря - Оперштаб
В Азербайджане за сутки зафиксировано почти 1 тыс. случаев COVID-19, 11 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Атамбаев прекратил голодовку - адвокат
Власти Франции думают об "облегченном" общенациональном режиме самоизоляции
В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Palo Alto GlobalProtect Gateway»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение