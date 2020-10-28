РФ призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией

Россия призвала Литву внести изменения в новую методику прибалтийских государств в сфере торговли электроэнергией с РФ, согласно которой с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) значительно сократятся объемы энергопоставок, сообщает агентство BNS со ссылкой на свои источники.

Министр энергетики России Александр Новак прислал ноту министру энергетики Литвы Жигимантасу Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении электроэнергии, поступающей через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики.

РФ также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая, согласно новой методике, будет закрыта.

"По нашим оценкам, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая текущие условия для осуществления торговли в отношении единственного торгового партнера - Российской Федерации, и неизбежно приведет к снижению соответствующих поставок в объеме около 1 млрд кВт.ч в год", - говорится в письме Новака, с текстом которого ознакомилось BNS.

Кроме того, российский министр заверяет, что "Интер РАО" как экспортер сможет своевременно предоставить гарантии (сертификаты) происхождения электроэнергии, которые бы доказывали, что поступающая в прибалтийские страны электроэнергия произведена в России.

Он также отмечает, что если Литва прекратит торговлю электроэнергией через перемычку ЛЭП с Белоруссией мощностью 1,3 ГВт, то поставки российской электроэнергии через латвийско-российскую перемычку сократятся до 900 МВт, а если будет применен дополнительный коэффициент в 0,62, то приблизительно до 600 МВт.

Представитель министра энергетики Литвы по связям с общественностью Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что нота России получена, но она отказалась комментировать ее содержание.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Проект строительства БелАЭС вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей. Самым яростным противником проекта выступает Литва, которая считает станцию небезопасной.

После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска БелАЭС, удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией. В нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии.

Сейчас энергосистемы РФ, Белоруссии и трех стран Балтии связаны в рамках энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Летом прошлого года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен самое позднее к 2025 году.