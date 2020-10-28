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Это интересно 28.10.2020 21:21

Американская марсианская миссия пролетела полпути до Красной планеты - NASA

Американская автоматическая межпланетная станция с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), запущенная 30 июля, преодолела половину пути до Красной планеты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Миссия после запуска уже прошла 235,4 млн км, - говорится в сообщении. - Ровно половину расстояния, которое осталось до Красной планеты". При этом отмечается, что если посмотреть по прямой линии, то миссия находится в 42,7 млн км от Земли, а до Марса остается еще 28,8 млн км.

На нынешнем удалении сигнал с Земли доходит до станции через 2 минуты 22 секунды. К моменту посадки 18 февраля 2021 года марсоход Perseverance пролетит уже 470,8 млн км. Марс по прямой линии будет находиться от Земли на расстоянии 209 млн км. Тогда сигнал с Земли до марсохода уже будет доходить примерно за 11,5 минут.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправляет для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Кроме того, он оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Как ожидается, планетоход совершит посадку на Марсе в кратере Езеро. Согласно спутниковым данным, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в три млрд долл.

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Тэги: США, NASA, СТАНЦИЯ, МАРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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