В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщают в среду европейские СМИ.

Также 24 человека с коронавирусом скончались.

В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Ожидается, что позже в среду правительство страны обсудит новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.

Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 135,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались почти 2 тыс. человек.