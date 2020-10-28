В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщают в среду европейские СМИ.
Также 24 человека с коронавирусом скончались.
В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Ожидается, что позже в среду правительство страны обсудит новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.
Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 135,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались почти 2 тыс. человек.
Глава МИД Азербайджана проинформировал посредников по Карабаху о ракетных обстрелах армянскими военными города Барда, приведших к гибели 25 человек
Азербайджанская армия разгромила силы и средства противника, обстреливающего города и районы Азербайджана - Минобороны
Азербайджан в будущем будет закупать вооружение с учетом итогов военных действий в Карабахе - Алиев
Цены на нефть падают после выхода данных о запасах в США, Brent - $39,61 за баррель
Запасы нефти в США увеличились на 4,32 млн баррелей за неделю
РФ призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией
Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться - ВОЗ
Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 декабря - Оперштаб
В Азербайджане за сутки зафиксировано почти 1 тыс. случаев COVID-19, 11 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Palo Alto GlobalProtect Gateway»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение