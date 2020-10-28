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Дальнее зарубежье 28.10.2020 18:22

В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Швейцарии выявили более 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, сообщают в среду европейские СМИ.

Также 24 человека с коронавирусом скончались.

В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Ожидается, что позже в среду правительство страны обсудит новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.

Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 135,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались почти 2 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]