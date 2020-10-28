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Дальнее зарубежье 28.10.2020 19:06

Власти Франции думают об "облегченном" общенациональном режиме самоизоляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство обсуждают в среду возможные дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19, сообщает французское телевидение.

По его данным, реален вариант, при котором власти введут минимум на месяц общенациональный режим самоизоляции, однако в таком случае он будет куда менее жестким, чем это было весной - во время "первой волны" коронавируса. Предполагается, что режим начнет действовать на материковой части Франции в ночь на пятницу.

Так, по информации СМИ, власти не хотят закрывать учебные заведения и намерены гарантировать продолжение работы в полную силу стратегически важных отраслей. Большинству французов не будут запрещать ездить на работу. При этом предпочтительным вариантом останется удаленный формат работы.

Между тем, правительство готово вводить ограничения на социальную жизнь сограждан, закрыв, среди прочего, рестораны, бары.

Планируется, что о грядущих ограничительных мерах руководство Франции объявил в среду вечером. В правительстве опасаются, что если не пойти на решительные шаги, к середине ноября французская система здравоохранения перестанет справляться с потоком пациентов с коронавирусом.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]