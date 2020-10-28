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СНГ 28.10.2020 20:12

Киргизия получит российскую вакцину от COVID-19 одной из первых - глава МИД

Киргизия получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции после завершения испытаний препарата, заявил в среду "Интерфаксу" глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.

"Во время своего визита в Москву я заручился поддержкой. Сразу после испытаний одной из первых российскую вакцину от коронавируса COVID-19 получит Киргизия", - сказал Казакбаев.

"Также будут вакцинированы наши мигранты, которые находятся в России", - заявил министр.

Казабаев отметил, что российские ученые одни из первых разработали вакцину против коронавируса COVID-19. "Уже завершается процесс испытаний, наш министр здравоохранения обратился к своему российскому коллеге, ведется соответствующая работа", - добавил глава МИД Киргизии.

Глава МИД Киргизии посетил РФ с визитом на минувшей неделе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]