Киргизия получит российскую вакцину от COVID-19 одной из первых - глава МИД

Киргизия получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции после завершения испытаний препарата, заявил в среду "Интерфаксу" глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.
"Во время своего визита в Москву я заручился поддержкой. Сразу после испытаний одной из первых российскую вакцину от коронавируса COVID-19 получит Киргизия", - сказал Казакбаев.
"Также будут вакцинированы наши мигранты, которые находятся в России", - заявил министр.
Казабаев отметил, что российские ученые одни из первых разработали вакцину против коронавируса COVID-19. "Уже завершается процесс испытаний, наш министр здравоохранения обратился к своему российскому коллеге, ведется соответствующая работа", - добавил глава МИД Киргизии.
Глава МИД Киргизии посетил РФ с визитом на минувшей неделе.
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