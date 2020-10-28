Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться - ВОЗ

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений COVID-19 по всему миру во вторник составило 359 108, это указывает на снижение темпов распространения коронавируса, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, 24 октября по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это число выявленных за сутки случаев стало самым высоким с начала пандемии.
Однако с воскресенья число новых заражений в мире пошло на спад, и эта тенденция сохранилась и в понедельник. Таким образом, после субботнего антирекорда темп распространения инфекции продолжает снижаться.
С начала пандемии в мире было зафиксировано 43,9 млн инфицированных, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Однако эксперты полагают, что коронавирусом, вероятно, в мире переболело больше людей, чем зарегистрировано. Они считают, что большинство людей перенесли COVID-19 в очень легкой форме.
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