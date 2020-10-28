Атамбаев прекратил голодовку - адвокат

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в связи с его переводом в колонию прекратил голодовку, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.
"Вчера Атамбаева перевели в колонию больничного типа №47, поэтому он прекратил голодовку, потому что голодовка может сказаться на его здоровье", - сказал Жоошев.
Адвокат отметил, что ранее защитники Атамбаева в связи с ухудшением состояния его здоровья ходатайствовали о переводе экс-президента в колонию больничного типа.
"Поскольку в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) отказались исполнять решение суда об изменении меры пресечения Атамбаеву под домашний арест, мы были вынуждены ходатайствовать о его переводе, таким образом обеспечить его лечение", - сказал Жоошев.
В минувший понедельник Атамбаев решением Первомайского районного суда Бишкека был переведен из СИЗО ГКНБ Киргизии в СИЗО-1 киргизской столицы.
Жоошев сообщил тогда "Интерфаксу", что Атамбаев в связи с его переводом в знак протеста объявил голодовку.
"Ранее в связи с ухудшением здоровья Атамбаева мы просили перевести его в больницу колонии №47, у экс-президента пониженное давление, бронхит. Однако его перевели в СИЗО-1, где нет условий, он находится в подвальном помещении, где раньше содержались люди, приговоренные к смертной казни", - сказал адвокат.
В ГСИН Киргизии со своей стороны сообщили, что заявление Атамбаева об объявлении голодовки в адрес администрации СИЗО-1 не поступало, высказывания его адвоката по поводу условий содержания экс-президента не соответствуют действительности.
Сам Атамбаев после встречи с омбудсменом Киргизии Токоном Мамытовым, потребовал, чтобы все судебные процессы с его участием проводились в открытом режиме.
"Алмазбек Атамбаев обратился через омбудсмена Киргизии к новым властям, руководству Генеральной прокуратуры, Верховного суда и следственных органов с просьбой, чтобы рассмотрение всех уголовных дел, которые инкриминируются ему, проводилось в открытом режиме, с доступом представителей широкой общественности и СМИ", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО ГКНБ. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.
9 октября Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.
10 октября Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков и помещен в СИЗО ГКНБ. Вместе с ним задержаны его советник Фарид Ниязов, два сотрудника службы охраны. В ГКНБ заявили, в ночь на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкек было применено насилие, постановление об изменении меры пресечения Атамбаеву было подписано под давлением.
В июне Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.
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