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СНГ 28.10.2020 20:28

Правительство Украины продлило режим ЧС по COVID-19 до конца года

Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 декабря.

"Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями", - написал премьер-министр Денис Шмигаль в Телегам-канале.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ЧС, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]