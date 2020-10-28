Правительство Украины продлило режим ЧС по COVID-19 до конца года

Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 декабря.

"Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями", - написал премьер-министр Денис Шмигаль в Телегам-канале.