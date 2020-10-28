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Карабахский конфликт 28.10.2020 18:01

Баку считает приемлемой формулу "2+2" для урегулирования в Карабахе - президент Азербайджана

#mce_temp_url#Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает приемлемой для официального Баку формулу "2+2" по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Формула "2+2" предполагает участие Азербайджана, Армении, Турции и России в урегулировании конфликта.

"Для нас это было бы приемлемо, потому что Турция и Россия - это наши соседи, страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, достаточно посмотреть историю последних лет: Турция и Россия по многим вопросам, и в двусторонней повестки дня, и в вопросе региональной безопасности достигли большого уровня взаимопонимания.

"Это мы видим и в Сирии, и в Ливии, и в решении вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом, не говоря уже об энергетических проектах, проектах экономического, инвестиционного характера. Я даже до вот этого обострения говорил, что мы всегда приветствовали сближение Турции и России. Считаю, что это важный фактор региональной безопасности. А с учетом того, что для нас главной угрозой, не только для нас, но и для региона, является армянский сепаратизм и экстремизм, то объединение усилий Турции и России, считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - добавил президент Азербайджана.

Полный текст интервью с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым опубликован на сайте www.interfax.az.

A.Aзизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ФОРМУЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]