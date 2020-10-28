Ереван отказывается забирать тела убитых армянских военных в Карабахе - президент Азербайджана

Ереван отказывается забирать тела убитых армянских военных в рамках обмена телами погибших, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Давно уже речь идет об обмене телами погибших и военнопленными. В принципе, впервые эта тема была озвучена в Москве 10 октября по гуманитарным соображениям. Неоднократно мы выходили на Красный Крест с тем, что давайте организуем обмен. Причем, я расскажу совсем детали. Мною даны поручения по телам погибших армянских военнослужащих - их максимально сохранять, то есть в рефрижераторах, холодных местах. И каждый раз армянская сторона отказывается", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, каждый раз армянская сторона предлагает организовать обмен телами в местах, где идут бои.
"Мы говорим, нет. У нас же есть государственная граница. Давайте в Товузском районе, Газахском районе. Давайте там. Поэтому вчера мной было принято решение в одностороннем порядке передать большую часть тел погибших армянских военнослужащих Армении. Плюс еще у нас есть двое гражданских лиц. Это люди пожилого возраста, которых мы также передаем. И вот вчера мы пытались это сделать. Мы отправили машинами в сторону границы. Подключили офис ОБСЕ, подключили Красный Крест. Но армянская сторона их не принимает. Понимаете, не принимает своих погибших! Ну это что вообще, как это комментировать? В какие нормы человеческой морали это входит?", - отметил Алиев.
Президент добавил, что азербайджанская сторона все равно передаст тела убитых армянской стороне.
"Сейчас прорабатывается вопрос о передаче их гражданских лиц и погибших через территорию Грузии. Но если они не будут их принимать, я даже не знаю, что делать. Вот с кем мы воюем, понимаете. Это все должны понимать", - сказал президент Азербайджана.
A.Aзизов
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