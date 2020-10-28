Сегодня можно говорить об активном сотрудничестве между Турцией, Ираном, Россией, Азербайджаном в различных форматах - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в регионе складываются новые реалии, можно говорить об активном сотрудничестве между Турцией, Ираном, Россией, Азербайджаном в различных форматах.
"Я думаю, что ситуация (в будущем - ИФ), конечно, будет не такой, которая была до конфликта. Мы во многом поменяли геополитический расклад в регионе. Он уже менялся, и многие стереотипы ушли в прошлое. Например, такой стереотип как противостояние России и НАТО. Сейчас посмотрите, Россия и член НАТО - Турция - имеют намного более искренние, доверительные отношения, чем член НАТО Турция и какая-то другая страна. Этого же не было. Это новые реалии", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, новые реалии создают политики своей деятельностью. "Думаю, что сегодня в нашем регионе складывается очень позитивный формат сотрудничества между ведущими политическими деятелями, которые определяют повестку дня региона, которые нацелены на сотрудничество. Ведь сегодня уже можно говорить об активном сотрудничестве между Турцией, Ираном, Россией, Азербайджаном и в трехсторонних форматах, и двухсторонних форматах. У нас же есть трехстороннее... Я думаю, что придет день, когда мы будем уже работать в четырехстороннем формате. Это будет естественно и с исторической точки зрения, и с экономической, транспортной, геополитической и самое главное с точки зрения укрепления безопасности в этом регионе", - отметил он.
Президент Азербайджана отметил, что Армения должна учитывать новые реализации и "не должна и дальше быть инородным телом на теле Кавказа". "Сейчас Армения не должна быть инородным телом. Положить конец оккупации, нормализировать отношения с Азербайджаном, Турцией. Это принесет им только пользу. Понимаете, только пользу. Откроются все коммуникации, они станут частью интеграционных энергетических, транспортных проектов, станут частью общей системы безопасности. Ведь посмотрите сегодня, когда Турция закупает S-400 у России. Это совершенно новая система безопасности. Это не просто закупка комплекса ПВО, это шаг к новой системе безопасности и взаимного доверия. Этого же без взаимного доверия добиться невозможно. Мы у России приобрели С-300 давно, это тоже фактор взаимного доверия, понимаете. Поэтому вот такая конфигурация региона на пользу всех. Только Армения должна понять, что оказывается уже на обочине, и за нее никто воевать не будет", - добавил глава государства.
Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции. "Если она будет продолжать противостояние с нами, если будет дальше предъявлять территориальные претензии к Турции, должна же понять, что как она может противостоять нам? Но мы не хотим противостояния. Мы хотим мира, несмотря на всю ту боль и трагедии, которые они принесли нашему народу. Поэтому думаю, что геополитические реалии должны развиваться в позитивном направлении. Мы, во всяком случае, со своей стороны будем делать все, чтобы так и было", - сказал президент Азербайджана.
A.Aзизов
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